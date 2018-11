POL-VER: ++ Keine Wertgegenstände im Pfarrhaus ++

Landkreis Verden (ots) - Achim. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Sonntag in das Pfarrhaus an der Pfarrstraße eingebrochen. Im Pfarrbüro suchten die Unbekannten vergebens nach Wertgegenständen. Ohne Beute mussten die Täter daraufhin vom Tatort flüchten. Die Polizei Achim ermittelt wegen versuchten schweren Diebstahls. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell