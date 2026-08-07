Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Rundballenpresse gerät auf Feld in Brand

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, 6. August 2026, kam es gegen 16:00 Uhr auf einem Feld an der Straße Am Wald im Wiefelsteder Ortsteil Bokel zu einem Brand.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine Rundballenpresse während der Arbeiten auf dem Feld in Vollbrand. Das Feuer griff anschließend auf die umliegende Fläche über, sodass es zu einem Flächenbrand kam.

Die Freiwilligen Feuerwehren Wiefelstede und Mollberg waren im Einsatz und konnten den Brand löschen. Die Rundballenpresse wurde durch das Feuer zerstört. Auf dem Feld brannte zudem eine Teilfläche ab. Personen wurden nicht verletzt.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Nach Einschätzung der Feuerwehr dürfte ein technischer Defekt ursächlich für den Brand gewesen sein (945333).

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