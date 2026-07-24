Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Verdacht auf Weltkriegsbombe - Sperrungen aufgehoben.

Lippe (ots)

Am Freitagmittag (24.07.2026) wurde auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma an der Arminstraße ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Zur Sicherheit wurde rund um den Fundort der Bombe ein Absperrbereich eingerichtet. Die Maßnahmen konnten gegen 18:00 Uhr vollständig aufgehoben werden. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um eine nicht mehr funktionsfähige Leucht- oder Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr. Wie der Gegenstand in den Abfall gelangte, ist weiterhin unklar und bleibt Gegenstand weiterer Ermittlungen.

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