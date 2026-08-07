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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall zwischen Rennradfahrer und Pedelec-Fahrer

Oldenburg (ots)

Am Donnerstagvormittag, 6. August 2026, kam es gegen 09:50 Uhr im Bereich der Straße Stiller Bogen in Bad Zwischenahn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rennradfahrer und einem Pedelec-Fahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 39-jähriger Mann aus Varel mit seinem Rennrad den Radweg der Straße Am Denkmal und wollte dem Verlauf des Radweges nach rechts in die Straße Stiller Bogen folgen. Hierbei geriet er im Kurvenbereich auf die Fahrbahnseite des entgegenkommenden Radverkehrs und stieß dort mit einem 14-jährigen Pedelec-Fahrer aus Bad Zwischenahn zusammen. Dieser befuhr den Radweg des Stillen Bogens in Richtung Langebrügger Straße.

Durch den Frontalzusammenstoß stürzten beide Radfahrer. Der 39-Jährige, der keinen Fahrradhelm trug, wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 14-Jährige trug einen Fahrradhelm und wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt (942907).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Leonie Grosser
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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