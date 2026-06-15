Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Brilon (ots)

Am Samstag, den 13.06.2026, kam es zwischen 12:00 Uhr und 19:10 Uhr zu einem versuchten Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in der Straße Derkere Mauer in Brilon. Die Eingangstür wies Beschädigungen auf Höhe des Türschlosses, sowie in einem oberhalb eingesetzten Fenstereinsatz auf. Außerdem konnten augenscheinlich Blutanhaftungen unterhalb des Fenstereinsatzes sowie im unteren Bereich der Eingangstür festgestellt werden. Zeugen gaben an, gegen 13:00 Uhr zwei augenscheinlich männliche Personen vor der Eingangstür gesehen zu haben. Diese sollen zuerst geklingelt und dann den Bewohner laut stark zum Verlassen der Wohnung aufgefordert haben. Anschließend sei eine der beiden tatverdächtigen Personen mit dem Fuß voran gegen die Eingangstür gesprungen und habe einige Male vor die Tür getreten. Dann habe er mit der rechten Faust gegen den Fenstereinsatz der Tür geschlagen. Die andere Person habe währenddessen ebenfalls gegen die Tür getreten. Anschließend entfernten sich die tatverdächtigen Personen fußläufig in nördliche Richtung.

Die tatverdächtigen Personen wurden durch die Zeugen wie folgt beschrieben:

Person 1:

- Männlich - ca. 20-25 Jahre alt - ca. 175 - 180cm groß - Bart - Schlanke Statur - Südländischer Phänotyp - Schwarze Basecap - Weißes T-Shirt

Person 2:

- Männlich - ca. 30-35 Jahre alt - ca. 170cm groß - Kurze Haare - Stämmig muskulöse Statur - Europäischer Phänotyp - Schwarzes T-Shirt - Schwarze kurze Hose

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Brilon unter 02961 / 90203311 zu melden.

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