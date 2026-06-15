Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Im Zeitraum vom 07.06. 12:00 Uhr bis zum 14.06. 12:00 Uhr kam es in der Bruchhausener Straße in Arnsberg-Bruchhausen zu einem versuchten Einbruch. Der Melder stellte Hebelspuren unterhalb der Schließvorrichtung der Eingangstür des Zweifamilienhauses fest. Weitere Spuren konnten nicht festgestellt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizeiwache Arnsberg unter 02932 / 90203211 zu melden.

Marsberg

Im Zeitraum vom 01.06. bis zum 14.06. 11:30 Uhr wurde in der Fürstenberger Straße in Marsberg in eine freistehende Scheune eingebrochen. Die bislang unbekannten Tatverdächtigen verschafften sich gewaltsam Zugang zur Scheune, indem das Scheunentor aufgehebelt wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizeiwache Marsberg unter 02992 / 90200 3711 zu melden.

Meschede

In der Nacht von Samstag, den 13.06, auf Sonntag, den 14.06. kam es zwischen 21:00 Uhr und 08:30 Uhr in der Straße Steinwiese in Meschede-Enste zu einem Einbruch in eine Industriehalle und mehrere Baucontainer. Insgesamt wurden sechs Baucontainer aufgebrochen, in denen verschiedene Werkzeuge aufbewahrt wurden. Welche Gegenstände genau aus den Containern entwendet wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten außerdem eine unbekannte Stückzahl an Kabeltrommeln, die hinter der Industriehalle gelagert wurden. Durch eine Tür gelangten sie in die Halle und brachen dort eine Holzkiste auf. Welche Gegenstände aus der Holzkiste entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizeiwache Meschede unter 0291 / 90 200 zu melden.

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