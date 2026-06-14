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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Marsberg (ots)

Am 13.06.2026 gegen 11:50 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Marsberg mit einem Pedelec den Klusweg in Marsberg von Giershagen nach Bredelar. Auf einem Gefällestück kommt er zu Fall und wird hierbei schwer verletzt, sodass er mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden muss.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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