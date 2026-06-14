Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in Gartenlauben

Arnsberg (ots)

Im Tatzeitraum vom 12.06.2026 18 Uhr bis 13.06.2026 08 Uhr wurde in drei Gartenlauben in einer Kleingartenanlage an der Görlitzstraße in Arnsberg eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zugang zu den Lauben, indem sie die Türen aufbrachen und Fensterscheiben einwarfen. Es wurden unter anderem ein Mobiltelefon und eine Musikbox entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-9020-3211 in Verbindung zu setzen.

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