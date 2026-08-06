Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Edewecht: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, 5. August 2026, kam es gegen 10:58 Uhr auf der Holljestraße in Edewecht zu einem Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen beabsichtigte ein 86-jähriger Fahrzeugführer aus Edewecht mit seinem VW aus einer Grundstückseinfahrt auf die Holljestraße einzubiegen. Eine 60-jährige Renault-Fahrerin aus Friesoythe, die zu diesem Zeitpunkt die Holljestraße befuhr, versuchte, dem Fahrzeug auszuweichen. Dennoch kam es zu einer Kollision, durch die der Renault in den Gegenverkehr geriet und dort frontal mit einem entgegenkommenden Dacia zusammenstieß.

Die 50-jährige Dacia-Fahrerin aus Edewecht sowie die Renault-Fahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An dem Dacia und dem Renault entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Holljestraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Da die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum genauen Unfallhergang machen, bittet die Polizei Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 04403 927-0 mit dem Polizeikommissariat Bad Zwischenahn in Verbindung zu setzen (938672).

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