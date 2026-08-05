PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Tabakwarengeschäft

Oldenburg (ots)

Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einem Einbruch in ein Tabakwarengeschäft in einem Einkaufszentrum am Posthalterweg in Oldenburg.

Bislang unbekannte Täter brachen gewaltsam in das Geschäft ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld und Tabakwaren. Der entstandene Schaden wird auf einen Betrag im fünfstelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter der 0441-7904115 zu melden (927242).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Leonie Grosser
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2026 – 14:39

    POL-OL: Straßenpoller auf Fahrbahn gelegt - Polizei sucht Zeugen

    Oldenburg (ots) - Bereits am Samstagabend kam es im Wiefelsteder Ortsteil Spohle zu einem Verkehrsunfall, nachdem Unbekannte einen Straßenpoller auf der Fahrbahn platziert hatten. Ein 22-jähriger Mann aus Hemmoor befuhr am 1. August 2026 gegen 23:25 Uhr mit seinem Pkw die Wapeldorfer Straße in Richtung Jade. Im Bereich der Einmündung zur Vareler Straße, ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 08:47

    POL-OL: Tödlicher Verkehrsunfall in Friedrichsfehn

    Oldenburg (ots) - Am Sonntag, 02. August 2026, kam es gegen 18:00 Uhr auf der Dorfstraße im Edewechter Ortsteil Friedrichsfehn zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Motorradfahrer aus der Gemeinde Edewecht tödlich verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich außerorts im Bereich einer Kurve an der Einmündung zum Kanalweg. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 16-Jährige gemeinsam mit drei weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren