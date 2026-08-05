Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Tabakwarengeschäft

Oldenburg (ots)

Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einem Einbruch in ein Tabakwarengeschäft in einem Einkaufszentrum am Posthalterweg in Oldenburg.

Bislang unbekannte Täter brachen gewaltsam in das Geschäft ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld und Tabakwaren. Der entstandene Schaden wird auf einen Betrag im fünfstelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter der 0441-7904115 zu melden (927242).

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