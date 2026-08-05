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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Raub auf Juwelier - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

Gestern Mittag kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Raubüberfall auf einen Juwelier an der Nadorster Straße in der Nähe des Gertrudenfriedhofs. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei bislang unbekannte Männer das Geschäft und führten zunächst ein Verkaufsgespräch mit dem 58-jährigen Inhaber. Zwei weitere Tatverdächtige hielten sich währenddessen vor dem Ladengeschäft auf.

Im weiteren Verlauf wirkte einer der Tatverdächtigen mehrfach durch Schläge und Tritte auf den Geschäftsinhaber ein, während der zweite Tatverdächtige die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsuchte. Die Männer verstauten den entwendeten Schmuck in einer mitgeführten Tasche und nahmen zudem den grauen Mercedes-Benz C 200 des Opfers mit Oldenburger Kennzeichen an sich. Mit dem Fahrzeug flüchteten sie anschließend auf der Nadorster Straße in stadtauswärtige Richtung. Dabei fuhren sie mit hoher Geschwindigkeit und in rücksichtsloser Weise.

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat leitete die Polizei unter Einsatz zahlreicher Polizeikräfte umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Die Tatverdächtigen konnten jedoch unerkannt flüchten. Der 58-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: Der erste Tatverdächtige war mit einer schwarzen Schirmmütze, einem weißen Pullover, einer schwarzen Hose sowie dunklen Schuhen bekleidet. Der zweite Tatverdächtige trug ebenfalls eine schwarze Schirmmütze. Seine Bekleidung bestand aus einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Jogginghose und weißen Schuhen. Der dritte Tatverdächtige trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine schwarze, knielange Hose sowie schwarze Schuhe.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes aufgenommen. Zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Angaben zur Tat, zu den Tatverdächtigen oder zum Verbleib des entwendeten Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 bei der Polizei zu melden (934098).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Leonie Grosser
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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