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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Alkoholisierter Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Oldenburg (ots)

Gestern Abend kam es gegen 22:25 Uhr auf der Torsholter Hauptstraße in Westerstede zu einem Verkehrsunfall.

Ein 58-jähriger Mann aus Apen befuhr mit seinem Pkw die Torsholter Hauptstraße in Richtung Oldenburger Straße. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Straßenbäumen sowie einem Verkehrszeichen. Anschließend kam das Fahrzeug auf der linken Seite liegend in einem Straßengraben zum Stillstand.

Nachdem mehrere Ersthelfer dem Fahrer aus dem Fahrzeug geholfen hatten, entfernte sich der 58-Jährige zu Fuß von der Unfallstelle. Ein Ersthelfer folgte ihm zunächst, verlor ihn jedoch aus den Augen. Polizeikräfte leiteten daraufhin eine Fahndung im Nahbereich ein.

Gegen 22:50 Uhr meldete eine Anwohnerin der Oldenburger Straße in Westerstede eine männliche Person auf ihrem Grundstück. Eine Streifenwagenbesatzung traf den Mann dort an und stellte fest, dass es sich um den zuvor geflüchteten Unfallfahrer handelte. Bei der Überprüfung ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,45 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der 58-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Der Mann verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm zudem eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Gegen den 58-Jährigen wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholkonsums, unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt (941228).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Leonie Grosser
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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