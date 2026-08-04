Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Straßenpoller auf Fahrbahn gelegt - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

Bereits am Samstagabend kam es im Wiefelsteder Ortsteil Spohle zu einem Verkehrsunfall, nachdem Unbekannte einen Straßenpoller auf der Fahrbahn platziert hatten.

Ein 22-jähriger Mann aus Hemmoor befuhr am 1. August 2026 gegen 23:25 Uhr mit seinem Pkw die Wapeldorfer Straße in Richtung Jade. Im Bereich der Einmündung zur Vareler Straße, unmittelbar vor der dortigen Verkehrsinsel, überfuhr er den quer auf der Fahrbahn liegenden Poller. Hierdurch wurde sein Fahrzeug beschädigt.

Im Anschluss an den Unfall wandten sich mehrere Zeugen, die sich zuvor in einem Holzhäuschen an der Wapeldorfer Straße Ecke Torfweg aufgehalten hatten, an den 22-Jährigen. Ihren Angaben zufolge hatten sie beobachtet, wie Unbekannte einen Straßenpoller sowie ein Verkehrsschild aus dem Boden zogen. Einer der Tatverdächtigen habe den Poller anschließend quer auf der Fahrbahn platziert.

Beim Eintreffen der Polizei waren die Zeugen nicht mehr vor Ort. Ihre Personalien sind daher bislang nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Weitere Zeugen sowie insbesondere die Personen aus dem Holzhäuschen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04402/ 916520 bei der Polizei in Rastede zu melden.

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