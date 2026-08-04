PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Straßenpoller auf Fahrbahn gelegt - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

Bereits am Samstagabend kam es im Wiefelsteder Ortsteil Spohle zu einem Verkehrsunfall, nachdem Unbekannte einen Straßenpoller auf der Fahrbahn platziert hatten.

Ein 22-jähriger Mann aus Hemmoor befuhr am 1. August 2026 gegen 23:25 Uhr mit seinem Pkw die Wapeldorfer Straße in Richtung Jade. Im Bereich der Einmündung zur Vareler Straße, unmittelbar vor der dortigen Verkehrsinsel, überfuhr er den quer auf der Fahrbahn liegenden Poller. Hierdurch wurde sein Fahrzeug beschädigt.

Im Anschluss an den Unfall wandten sich mehrere Zeugen, die sich zuvor in einem Holzhäuschen an der Wapeldorfer Straße Ecke Torfweg aufgehalten hatten, an den 22-Jährigen. Ihren Angaben zufolge hatten sie beobachtet, wie Unbekannte einen Straßenpoller sowie ein Verkehrsschild aus dem Boden zogen. Einer der Tatverdächtigen habe den Poller anschließend quer auf der Fahrbahn platziert.

Beim Eintreffen der Polizei waren die Zeugen nicht mehr vor Ort. Ihre Personalien sind daher bislang nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Weitere Zeugen sowie insbesondere die Personen aus dem Holzhäuschen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04402/ 916520 bei der Polizei in Rastede zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Leonie Grosser
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2026 – 08:47

    POL-OL: Tödlicher Verkehrsunfall in Friedrichsfehn

    Oldenburg (ots) - Am Sonntag, 02. August 2026, kam es gegen 18:00 Uhr auf der Dorfstraße im Edewechter Ortsteil Friedrichsfehn zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Motorradfahrer aus der Gemeinde Edewecht tödlich verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich außerorts im Bereich einer Kurve an der Einmündung zum Kanalweg. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 16-Jährige gemeinsam mit drei weiteren ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 15:15

    POL-OL: Einbruch in Büroräume - Tresor entwendet

    Oldenburg (ots) - In der Nacht zu Samstag kam es zu einem Einbruch in Büroräume in der Donarstraße in Oldenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen bislang unbekannte Täter am Samstag, 1. August 2026, zwischen 02:00 Uhr und 02:45 Uhr eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Gebäude. Anschließend durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten einen Tresor. Anschließend transportierten sie das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren