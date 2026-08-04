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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Tödlicher Verkehrsunfall in Friedrichsfehn

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, 02. August 2026, kam es gegen 18:00 Uhr auf der Dorfstraße im Edewechter Ortsteil Friedrichsfehn zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Motorradfahrer aus der Gemeinde Edewecht tödlich verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich außerorts im Bereich einer Kurve an der Einmündung zum Kanalweg.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 16-Jährige gemeinsam mit drei weiteren Motorradfahrern in Richtung Klein Scharrel unterwegs. Vor einer Kurve überholte er ein in gleicher Richtung fahrendes Fahrzeug und ordnete sich anschließend wieder rechts ein. Am Ausgang der Kurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden Pkw-Wohnwagen-Gespann eines 46-jährigen Mannes aus der Gemeinde Edewecht.

Der 16-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er schließlich seinen Verletzungen. Die Dorfstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden (925206).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Leonie Grosser
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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