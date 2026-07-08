Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Badenstedt: Fußgänger nach Streit von BMX-Radfahrer angefahren - Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Hannover (ots)

Ein 60 Jahre alter Fußgänger ist am Dienstag, 07.07.2026, nach einem Streit mit einem BMX-Radfahrer schwer verletzt worden. Der bislang unbekannte Radfahrer soll den Mann an einer Fußgängerfurt an der Empelder Straße von hinten angefahren haben. Anschließend flüchtete er in Richtung Riechersstraße. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover wartete der 60-jährige Hannoveraner gegen 17:00 Uhr auf der Mittelinsel der Stadtbahnhaltestelle Riechersstraße an der Empelder Straße. Er wollte die Empelder Straße in Richtung Riechersstraße überqueren und wartete zunächst bei roter Ampel. Zeitgleich fuhr ein bislang Unbekannter mit einem BMX-Rad aus Richtung Riechersstraße über die Empelder Straße auf die Mittelinsel zu. Dort gerieten beide in Streit.

Als der 60-Jährige bei Grünlicht über die Empelder Straße ging, fuhr der Unbekannte ihn von hinten mit dem BMX-Rad an. Der Hannoveraner stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Mann auf dem BMX-Rad flüchtete anschließend in Richtung Riechersstraße. Er soll etwa 20 Jahre alt gewesen sein, dunkle Kleidung und eine Brille getragen haben. Zudem hatte er blonde Haare, die zu einem Zopf gebunden waren.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der gefährlichen Körperverletzung. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder zum bislang unbekannten BMX-Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ms, trim

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