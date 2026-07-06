Polizeidirektion Hannover

POL-H: Calenberger-Neustadt: Juwelier überfallen - Inhaber schwer verletzt

Hannover (ots)

Mehrere Täter haben am Montagvormittag, 06.07.2026, einen Juwelier am Goetheplatz in Hannover überfallen. Einer der Täter bedrohte den anwesenden Inhaber mit einer Schusswaffe. Auf der Flucht schoss einer der Männer dem Inhaber ins Bein. Die Polizei ermittelt mit Hochdruck und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover betraten vier bislang unbekannte Männer gegen 11:00 Uhr das Juweliergeschäft am Goetheplatz im hannoverschen Stadtteil Calenberger Neustadt. Einer der Männer bedrohte den anwesenden 34 Jahre alten Inhaber mit einer Pistole. Anschließend schlugen die Täter auf die Vitrinen des Geschäfts ein und entwendeten daraus Schmuck.

Die Männer flüchteten aus dem Geschäft, der Inhaber eilte ihnen hinterher. Dabei gab einer der Männer einen Schuss ab und traf den Nacheilenden noch im Eingangsbereich des Geschäfts ins Bein. Die Täter stiegen anschließend in einen silbernen Pkw und fuhren in Richtung Humboldtstraße davon. Alarmierte Einsatzkräfte leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Zudem sicherte die Polizei umfangreiche Spuren am Tatort. Die Tatwaffe wurde bislang nicht aufgefunden.

Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Inhaber in ein Krankenhaus.

Eine detaillierte Beschreibung der Täter liegt bislang nicht vor.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Montagvormittag gegen 11:00 Uhr im Bereich des Goetheplatzes, der Humboldtstraße oder der angrenzenden Straßen verdächtige Personen oder einen silbernen Pkw beobachtet haben, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms, ef

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