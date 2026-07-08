Polizeidirektion Hannover

Langenhagen: Porsche Cayman entwendet – Polizei sucht Zeugen

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Hannover (ots)

Bereits im Zeitraum zwischen dem 23.06.2026, 12:00 Uhr, und dem 03.07.2026 kam es in der Stadtparkallee in Langenhagen zum Diebstahl eines hochwertigen Pkw aus einer Tiefgarage.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Zentralen Ermittlungsgruppe Kfz des Zentralen Kriminaldienstes Hannover entwendeten bislang unbekannte Täter oder Täterinnen einen in einer Tiefgarage abgestellten Porsche. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen Porsche Cayman GT4, der zum Zeitpunkt der Tat dunkelgrün foliert war. Die eigentliche Farbe des Fahrzeugs ist schwarz. Außerdem war der Tank des Porsches zur Tatzeit leer, sodass die Täterinnen oder Täter das Fahrzeug in der Garage oder im Nahbereich betankt haben müssen.

Die Polizei Hannover bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden. /ef, trim

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