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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fund von hochgiftigen Gefahrstoffen - Umfangreicher Einsatz an der Unstrut

Mühlhausen (ots)

Am Montagvormittag wurde Am Silberrasen ein Karton gefunden, in dem sich mehrere Fläschchen Quecksilber, sowie andere gefährliche Subtanzen, befunden haben. Der Finder entdeckte die Substanzen an einer Unstrutbrücke und setzte Polizei und Feuerwehr darüber in Kenntnis. Vermutlich handelt es sich um eine illegale Entsorgung der Stoffe, was neben der Polizei und der Feuerwehr auch den Einsatz von Umweltamt und einem Abfallentsorgungsbetrieb auslöste. Letzterer wird die hochgiftigen Stoffe fachgerecht entsorgen. Das Entsorgen von Gefahrstoffen und Giften in der Natur ist verboten und stellt eine Straftat dar. Wer Hinweise zu dem Verantwortlichen geben kann, wird geben, sich bei der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter 03601 4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0161802

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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