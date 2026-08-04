PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrssicherheit für alle - Geschwindigkeitskontrollen im Baustellenbereich auf der A 29

Oldenburg (ots)

Auf Grund der Zweispurigkeit der Baustellendurchfahrt in Richtung Kreuz Oldenburg Ost wird die Autobahnpolizei Oldenburg im Bereich der Baustelle Huntebrücke Geschwindigkeitsmessungen durchführen. Eine Messstelle wird zu Beginn der Baustelle auf der Richtungsfahrbahn Osnabrück eingerichtet. In diesem Bereich gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Im Zuge der gesamten Baustelle arbeiten Personen teilweise nur wenige Meter vom fließenden Verkehr entfernt. Um sowohl die dort eingesetzten Arbeitskräfte als auch die Verkehrsteilnehmenden zu schützen, wird die Polizei im Laufe dieser Woche erste Geschwindigkeitsmessungen durchführen.

Überhöhte Geschwindigkeiten können gerade in Baustellenbereichen, insbesondere auf Grund der Zweispurigkeit, schnell zu gefährlichen Situationen führen. Neben verengten Fahrstreifen und veränderten Verkehrsführungen kommt hinzu, dass sich Personen und Arbeitsfahrzeuge in unmittelbarer Nähe zur Fahrbahn befinden.

Wer zu schnell fährt, gefährdet daher nicht nur sich selbst und andere Verkehrsteilnehmende, sondern auch die im Baustellenbereich eingesetzten Beschäftigten.

Die Polizei wird die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit kontrollieren und appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu beachten, aufmerksam zu fahren und die Geschwindigkeit den besonderen Bedingungen im Baustellenbereich anzupassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Leonie Grosser
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 15:15

    POL-OL: Einbruch in Büroräume - Tresor entwendet

    Oldenburg (ots) - In der Nacht zu Samstag kam es zu einem Einbruch in Büroräume in der Donarstraße in Oldenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen bislang unbekannte Täter am Samstag, 1. August 2026, zwischen 02:00 Uhr und 02:45 Uhr eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Gebäude. Anschließend durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten einen Tresor. Anschließend transportierten sie das ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 14:23

    POL-OL: Waffen bei Verkehrsunfallaufnahme entdeckt

    Oldenburg (ots) - Am Sonntag, 2. August 2026, gegen 14:15 Uhr, ereignete sich auf der A 28 in Fahrtrichtung Leer zwischen der Anschlussstelle Haarentor und dem Autobahndreieck Oldenburg-West ein Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Autofahrerin aus Leer musste verkehrsbedingt bremsen. Der nachfolgende 21-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr auf ihren Pkw auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme fanden Polizeikräfte im ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 14:01

    POL-OL: Trunkenheit im Verkehr, Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Oldenburg (ots) - In der Nacht auf Sonntag wurde der Polizei ein Pkw in auffälliger Fahrweise auf der B 401 gemeldet, der am Ortseingang Oldenburg kontrolliert werden konnte. In der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 21-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Des Weiteren legte der Mann den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren