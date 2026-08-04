Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrssicherheit für alle - Geschwindigkeitskontrollen im Baustellenbereich auf der A 29

Oldenburg (ots)

Auf Grund der Zweispurigkeit der Baustellendurchfahrt in Richtung Kreuz Oldenburg Ost wird die Autobahnpolizei Oldenburg im Bereich der Baustelle Huntebrücke Geschwindigkeitsmessungen durchführen. Eine Messstelle wird zu Beginn der Baustelle auf der Richtungsfahrbahn Osnabrück eingerichtet. In diesem Bereich gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Im Zuge der gesamten Baustelle arbeiten Personen teilweise nur wenige Meter vom fließenden Verkehr entfernt. Um sowohl die dort eingesetzten Arbeitskräfte als auch die Verkehrsteilnehmenden zu schützen, wird die Polizei im Laufe dieser Woche erste Geschwindigkeitsmessungen durchführen.

Überhöhte Geschwindigkeiten können gerade in Baustellenbereichen, insbesondere auf Grund der Zweispurigkeit, schnell zu gefährlichen Situationen führen. Neben verengten Fahrstreifen und veränderten Verkehrsführungen kommt hinzu, dass sich Personen und Arbeitsfahrzeuge in unmittelbarer Nähe zur Fahrbahn befinden.

Wer zu schnell fährt, gefährdet daher nicht nur sich selbst und andere Verkehrsteilnehmende, sondern auch die im Baustellenbereich eingesetzten Beschäftigten.

Die Polizei wird die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit kontrollieren und appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu beachten, aufmerksam zu fahren und die Geschwindigkeit den besonderen Bedingungen im Baustellenbereich anzupassen.

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