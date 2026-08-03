Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Waffen bei Verkehrsunfallaufnahme entdeckt

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, 2. August 2026, gegen 14:15 Uhr, ereignete sich auf der A 28 in Fahrtrichtung Leer zwischen der Anschlussstelle Haarentor und dem Autobahndreieck Oldenburg-West ein Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Autofahrerin aus Leer musste verkehrsbedingt bremsen. Der nachfolgende 21-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr auf ihren Pkw auf.

Im Rahmen der Unfallaufnahme fanden Polizeikräfte im Fahrzeug des Mannes aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste mehrere Softairwaffen, Einhandmesser, Munition, eine Stahlrute sowie einen Schlagstock.

Alle aufgefundenen Waffen und Gegenstände wurden sichergestellt. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Warum er die Gegenstände in seinem Fahrzeug mitführte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

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