Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Büroräume - Tresor entwendet

Oldenburg (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es zu einem Einbruch in Büroräume in der Donarstraße in Oldenburg.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen bislang unbekannte Täter am Samstag, 1. August 2026, zwischen 02:00 Uhr und 02:45 Uhr eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Gebäude. Anschließend durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten einen Tresor. Anschließend transportierten sie das Diebesgut vermutlich mit einem Fahrzeug vom Tatort ab.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Donarstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0441/790-4115 zu melden (920268).

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