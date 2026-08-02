Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Trunkenheit im Verkehr, Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Oldenburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag wurde der Polizei ein Pkw in auffälliger Fahrweise auf der B 401 gemeldet, der am Ortseingang Oldenburg kontrolliert werden konnte. In der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 21-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Des Weiteren legte der Mann den Beamten einen Führerschein vor, der erhebliche Fälschungsmerkmale aufwies. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Der Mann wurde für eine Blutprobenentnahme zu einer Polizeidienststelle verbracht und das Führerschein-Falsifikat wurde beschlagnahmt. Außerdem wurde dem Mann die Weiterfahrt mit allen fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen untersagt. (923523)

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