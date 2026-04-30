Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Raub eines Goldrings in Odenkirchen

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 29. April, kam es gegen 12.15 Uhr an der Franz-Rixen-Straße zu einem versuchten Raubdelikt zum Nachteil einer 93-jährigen Frau.

Diese war mit ihrem Rollator in Richtung Burgstraße unterwegs, als sich ihr plötzlich von hinten eine unbekannte Frau näherte. Diese sprach die Seniorin an und fragte nach dem Weg zu einer Apotheke. Nachdem die 93-Jährige die Wegbeschreibung genannt hatte, bedankte sich die Unbekannte mit einer Umarmung. Beim Lösen der Umarmung bemerkte die Seniorin, dass die Unbekannte ihr einen Goldring vom Finger gezogen hatte. Die 93-Jährige reagierte umgehend und forderte ihren Ring zurück. Daraufhin öffnete die Frau ihre Hand, in der sich der Ring befand. Die Seniorin nahm ihren Ring sofort wieder an sich.

Anschließend entfernte sich die Unbekannte zu Fuß in Richtung Burgfreiheit.

Die 93-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Die Unbekannte soll zwischen 20 und 30 Jahre alt und 1,55 bis 1,60 Meter groß sein. Sie ist von hagerer Statur, hat schwarze lange Haare und trug dunkle Oberbekleidung.

Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat oder zur beschriebenen Person machen können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.(ap)

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