Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Weyhe - Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und vier leicht verletzten Personen

Diepholz (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 06:45 Uhr im Kreuzungsbereich der Hauptstraße in Höhe der Straßen Am Meyerkamp und Im Bruch zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 61-jähriger Autofahrer die Straße Im Bruch in Richtung Am Meyerkamp. Beim Überqueren des Kreuzungsbereichs übersah er, dass die Ampel außer Betrieb war, da er irrtümlich davon ausging, dass sie für ihn Grün zeigte. Er stieß daraufhin ungebremst mit dem kreuzenden Pkw eines 51-Jährigen zusammen.

Durch den Aufprall wurde dessen Fahrzeug gegen die an der Straße Am Meyerkamp verkehrsbedingt haltenden Pkw einer 31-jährigen und einer 49-jährigen Fahrerin geschleudert.

Alle vier Beteiligten wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt.

Drei der vier beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell