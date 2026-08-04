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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Weyhe OT Leeste - Radfahrer nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Diepholz (ots)

Weyhe OT Leeste - Radfahrer nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am Montag, gegen 16:50 Uhr, wollte eine 64-jährige Radfahrerin an einer Bedarfsampel die Hauptstraße in Richtung Rumpsfelder Heide überqueren. Dabei kam der Frau ein bislang unbekannter männlicher Radfahrer entgegen, der der 64-Jährigen in den Weg fuhr, so dass diese ausweichen musste und zu Fall kam. Die Weyherin verletzte sich bei dem Sturz leicht. Der unbekannte Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den unbekannten Radfahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Weyhe, unter Tel. 0421 / 80 66-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
POKin A. Friedrich
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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