Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 01.08.2026

Diepholz (ots)

Diepholz - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Freitagabend, zwischen 18:05 Uhr und 18:17 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Lidl-Supermarktes ein geparkter Pkw an der rechten Fahrzeugseite vermutlich durch ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallbeteiligte entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei in Diepholz (Tel.: 05441/971-0) zu wenden.

Stuhr - Belästigung, Körperverletzung und zwei Haftbefehle

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde eine 30-jährige Besucherin eines Gastronomiebetriebes in Stuhr-Seckenhausen von einem 35-jährigen Mann aus Bremen belästigt. Das versetzte den 39-jährigen Begleiter der Frau, wohnhaft im Bereich Hildesheim, derart in Rage, dass er den Kontrahenten ins Gesicht schlug. Dieser erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei leitete gegen beide Männer Ermittlungsverfahren ein. Zusätzlich ergab eine Überprüfung, dass gegen den 39-jährigen zwei Haftbefehle bestanden. Für weitere Maßnahmen wurde er zur Dienststelle verbracht. Nachdem die Haftbefehle bei der Polizei in Hildesheim bezahlt wurden und der 39-jährige erkennungsdienstlich behandelt wurde, konnte er die Dienststelle wieder verlassen.

Stuhr - Einbruch in Imbisswagen

In der Nacht vom 28.07.2026 auf den 29.07.2026 wurde in einen Imbisswagen, der auf dem Parkplatz vor einem Sportgeschäft in Stuhr-Brinkum/Nord steht, eingebrochen. Die Tatzeit lässt sich anhand der Videoaufzeichnung exakt auf 04:20 Uhr festlegen. Es wurden Lebensmittel und Getränke im Wert von circa 300 EUR entwendet.

Stuhr - Betrug und Diebstahl zum Nachteil einer älteren Dame

Bereits am Mittwoch wurde eine 89-jährige in Stuhr-Moordeich, im Vechtaer Weg, durch mindestens drei bislang unbekannte Männer aufgesucht. Ihr wurden Gartenarbeiten angeboten. Die Dame nahm das Angebot an. Die Männer verlangten im Anschluss mehrere tausend Euro. Nachdem die Leistung gezahlt wurde und die Täter die Anschrift verlassen hatte, bemerkte die Dame, dass sie von den Männern zudem bestohlen wurde. Es entsteht ein Schaden von über 10.000 EUR. Zeugen, die am Mittwoch im Vechtaer Weg verdächtige Personen festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weyhe unter der Telefonnummer 0421-8066-0 zu melden.

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