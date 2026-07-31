Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Drebber - Werkzeug und Diesel von Baustelle gestohlen

Diepholz (ots)

Drebber - Werkzeug und Diesel von Baustelle gestohlen

In der Zeit von Mittwoch, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 07:00 Uhr, haben Unbekannte auf einer Baustelle an der Straße "Zum Stau" Werkzeug und Diesel entwendet. Die Täter zapften zunächst Diesel aus mehreren Arbeitsmaschinen ab. Anschließend brachen sie einen Baucontainer auf und stahlen daraus Werkzeuge. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizeistation Barnstorf, unter Tel. 05442 804770, zu melden.

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