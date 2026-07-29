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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Eydelstedt - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Sattelzug und Radfahrerin

Diepholz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Dörpeler Straße / Schweringhauser Straße ist am Dienstag, gegen 14:20 Uhr, eine 76-jährige Radfahrerin aus der Samtgemeinde Barnstorf schwer verletzt worden. Die Radfahrerin befuhr den Radweg entlang der Dörpeler Straße und beabsichtigte, die Schweringhauser Straße zu überqueren. Dabei übersah sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Sattelzug eines 53-Jährigen und kollidierte mit diesem. Infolge des Zusammenstoßes stürzte die 76-Jährige und erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

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Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
POKin A. Friedrich
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

 
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