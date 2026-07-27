Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Stuhr - Jugendliche besprühen Garagenwand; Bruchhausen-Vilsen - Unbekannter Fahrzeugführer beschädigt Hauswand und flüchtet

Diepholz (ots)

Stuhr - Zeugen gesucht: Jugendliche besprühen Garagenwand

Am Samstag gegen 22:00 Uhr, haben vier bislang unbekannte Jugendliche(drei männliche und eine weibliche Person) die Außenwand einer Garage in der Theodor-Storm-Straße mit Farbe besprüht. Anschließend flüchteten sie, teilweise auf E-Scootern. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Stuhr unter Tel. 0421 / 427 07 90 zu melden.

Bruchhausen-Vilsen - Unbekannter Fahrzeugführer beschädigt Hauswand und flüchtet

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat zwischen Samstag, 09:00 Uhr, und Sonntag, 13:00 Uhr, eine unmittelbar an die Straße angrenzende Hauswand an der Einmündung Assessorstraße / Vilser Schulstraße gestreift. Dabei wurde ein Fallrohr beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bruchhausen-Vilsen unter Tel. 04252 / 938 250 zu melden.

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