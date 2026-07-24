Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Brockum - Brand eines Einfamilienhauses; Rehden - Gas und Bremse verwechselt; Syke - Räder von Mercedes geklaut

Diepholz (ots)

Brockum - Brand eines Einfamilienhauses

Am Donnerstag, gegen 23:25 Uhr, kam es in der Straße Butzendorfer Weg zu einem Brand eines Einfamilienhauses. Eine Anwohnerin bemerkte den Brand und alarmierte die Feuerwehr. Während des Eintreffens erster Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass das Feuer bereits auf den Dachstuhl und das restliche Wohnhaus übergegriffen hatte und das Gebäude bereits in Vollbrand stand. Die Bewohner befanden sich bereits außerhalb des Gefahrenbereichs und wurden nicht verletzt. Durch die freiwillige Feuerwehr konnte Feuer unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden. Das Wohnhaus ist aufgrund des Feuers und der Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. Nach ersten Erkenntnissen dürfte sich das Feuer im angrenzenden Wintergarten, im Bereich der dort befindlichen Sitzpolster, ausgebreitet haben. Der entstandene Gebäudeschaden wird auf circa 300.000 Euro geschätzt. Die genaue Brandursache ist derzeit unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt.

Rehden - Gas und Bremse verwechselt

Zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen kam es am Donnerstag, gegen 17:00 Uhr, auf der Nienburger Straße (B214) im Kreuzungsbereich zur Dickeler Straße. Eine 58-jährige Pkw-Fahrerin (Ford Kuga) aus Wagenfeld und ein 21-jähriger Pkw-Fahrer (Mercedes A-Klasse) aus Wagenfeld beabsichtigten bei Grün die Ampel an der Nienburger Straße in Richtung Rehden zu passieren. Eine in selbiger Richtung fahrende 65-jährige Pkw-Fahrerin (Ford Explorer) aus Rahden schließt auf den Pkw des 21-Jährigen auf. Hierbei verwechselt sie das Gas- mit dem Bremspedal und kollidiert mit dem Pkw. Infolgedessen touchiert der Mercedes den vorausfahrenden Pkw Ford Kuga. Der Gesamtschaden wird auf 14.500 Euro geschätzt. Der Pkw der 65-Jährigen und des 21-Jährigen sind durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Alle drei Personen werden leicht verletzt.

Syke - Räder von Mercedes geklaut

Unbekannte Täter kletterten im Zeitraum von Mittwochabend, 19:30 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 06:00 Uhr, über den Zaun eines Autohauses in Straße der Ristedter Weg. Auf dem Gelände montierten die Unbekannten vier neue Räder einer Mercedes V-Klasse ab und entfernen sich unerkannt. Der Sachschaden wird auf circa 15000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, die Polizei Syke unter 04242-9690 zu informieren.

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