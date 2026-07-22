Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Sulingen - Entgegenkommenden Pkw übersehen; Bruchhausen-Vilsen - Pkw von 19-Jähriger überschlägt sich nach Ausweichmanöver für Igel

Diepholz (ots)

Sulingen - Entgegenkommenden Pkw übersehen

Am Dienstagvormittag kam es, gegen 10:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der B61/B214 im Bereich Stehlen. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer beabsichtigte von der B214 nach links auf die B61 abzubiegen. Hierbei übersah er eine entgegenkommende 44-jährige Pkw-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw (Audi A4 und VW ID7), wodurch sowohl die 44-Jährige als auch die ebenso im Pkw sitzende 65-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Die Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 28000 Euro geschätzt.

Bruchhausen-Vilsen - Pkw von 19-Jähriger überschlägt sich nach Ausweichmanöver für Igel

Dienstag, gegen 03:00 Uhr, kam es auf der B6 im Bereich Bruchhausen-Vilsen zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin war in Begleitung der 18-jährigen Beifahrerin eigentlich auf dem Weg in den Urlaub. Als die Pkw-Fahrerin einen Igel auf der Fahrbahn erblickte, versuchte sie diesem auszuweichen. Hierbei verlor sie die Kontrolle über den Pkw (VW Golf) und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und die beiden Insassinnen mussten mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf circa 7000 Euro geschätzt.

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