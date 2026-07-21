Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Bassum - Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Pkw; Brinkum - Ladendieb wehrt sich bei Stellung; Diepholz - Einbrecher löst Alarm aus; Groß Mackenstedt - Fußgängerin schwerverletzt

Diepholz (ots)

Bassum - Unbekannter schlägt Scheibe von Pkw ein

Im Zeitraum von Montag, 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr, hat ein unbekannter Täter die Beifahrerscheibe eines am Friedhof (Marie-Hackfeld-Straße) geparkten Pkw eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginneren konnte der Täter eine Uhr, eine Powerbank sowie eine Tasche entwenden. Der genaue Schadenswert ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei Bassum bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter 04241971680 entgegen.

Brinkum - Ladendiebe wehren sich bei der Stellung

Am Montagnachmittag, gegen 14:00 Uhr, betraten zwei männliche Ladendiebe im Alter von 32 und 25 Jahren ein Bekleidungsgeschäft in der Bremer Straße. In den Umkleidekabinen zogen die Täter vorher ausgesuchte Kleidung im Wert von 50EUR unter ihre eigene und verließen das Geschäft danach. Durch aufmerksame Mitarbeiter wurde der Ladendiebstahl bemerkt. Die Täter versuchten zu flüchten und wurden hierbei durch die Mitarbeiter verfolgt. Im Nahbereich konnten sie dann gemeinsam mit den hinzugerufenen Einsatzkräften der Polizei gestellt werden. Während der Durchsuchung leistete der 32-jährige Ladendieb Widerstand, in dem er sich immer wieder aus dem Griff des Polizeibeamten losriss. Letztlich mussten dem 32-Jährigen Handfesseln angelegt werden. Verletzt wurde hierbei niemand. Der 32-Jährige muss sich nun neben dem Ladendiebstahl auch auf eine Anzeige wegen des Widerstandes einstellen.

Diepholz - Einbrecher löst Alarm in Supermarkt aus

Ein Unbekannter drang am Montagabend, gegen 23:00 Uhr, gewaltsam in einen Supermarkt in der Straße Willenberg ein. Nachdem der Unbekannte zwei Türen überwunden hatte löst der Alarm aus und drang den Unbekannten zur Flucht. Hierbei konnte er noch durch Zeugen beobachtet werden. Ob der unbekannte Täter Diebesgut erlangen konnte, ist bisher unklar.

Groß Mackenstedt - Fußgängerin beritt trotz Rot die Straße und wird schwerverletzt

Am Montagabend, gegen 17:20 Uhr, betrat eine 20-jährige Frau die Kreuzung der Delmenhorster Straße / Heiligenroder Straße. Trotz angezeigtem Rotlicht beabsichtigte sie Straße zu Fuß zu überqueren. Dies übersah ein 46-jähriger Pkw-Fahrer, welcher die Delmenhorster Straße in Richtung Weyhe befuhr. Die Fußgängerin wurde vom Pkw erfasst und schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht.

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