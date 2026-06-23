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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei sucht Zeugen nach mehreren Mülltonnenbränden

Oldenburg (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Bereich der Liegnitzer Straße und der Görlitzer Straße zu insgesamt vier bekannten Bränden an Mülltonnen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von vorsätzlichen Brandstiftungen aus und bittet um Zeugenhinweise.

Die ersten beiden Taten ereigneten sich am Freitag, 19. Juni, gegen 1:50 Uhr. Sowohl in der Görlitzer Straße als auch in der Liegnitzer Straße wurden Mülltonnen in Brand gesetzt. Durch die starke Brandentwicklung entstand erheblicher Sachschaden an einem angrenzenden Gebäude.

Am Samstag, 20. Juni, kam es gegen 23:30 Uhr zu einem weiteren Mülltonnenbrand. In diesem Fall konnten Anwohner das Feuer schnell löschen.

Wenige Stunden später, gegen 2:25 Uhr, brannte erneut eine Mülltonne in der Liegnitzer Straße. Auch bei diesem Brand wurde die Hausfassade eines angrenzenden Gebäudes beschädigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen. Diese werden unter der 0441-7904115 entgegen genommen. (725403)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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