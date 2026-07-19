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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion vom 19.07.2026

Diepholz (ots)

Diepholz - Zeugenaufruf nach Einbruch in Gaststätte

Im Zeitraum von Freitag, den 17.07.2026, 01:00 Uhr, bis Samstag, den 18.07.2026, 11:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Lagerraum einer Gaststätte im Diepholzer Stadtgebiet ein. Durch die Täter wurden mehrere Getränkekisten entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Diepholz unter der 05441-971-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Telefon: 05441 / 971-0

i.A Menke, POKin

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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