Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Twistringen - Brand eines Omnibusses; Twistringen - Trecker verliert Getreide auf der B51; Stuhr - Verkehrsunfall nach Wendemanöver auf der B6; Stuhr - Ballenwagen kippt um

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Diepholz (ots)

Twistringen - Brand eines Omnibusses

Am 16.07.2026, gegen 02:25 Uhr, geriet in der Hermannstraße ein Omnibus eines Gemüsebaubetriebes aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die rund 30 Insassen des Busses konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen, bevor es in Vollbrand geriet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Der Omnibus wurde beschlagnahmt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Fahrbahn wird voraussichtlich noch bis in die Mittagsstunden gesperrt bleiben.

Twistringen - Trecker verliert Getreide auf der B51 (siehe Bild)

Ein 53-jähriger Fahrer eines Treckers mit zwei mit Getreide beladenen landwirtschaftlichen Anhängern befuhr am 15.07.2026 gegen 15:50 Uhr die Bundesstraße 51 in Richtung Twistringen. In Höhe Borwede platzte ein Reifen eines der Anhänger. Durch die entstandene Druckwelle entriegelte sich eine Klappe, sodass sich während der Fahrt Getreide über mehrere Meter auf der Fahrbahn verteilte. Die Bundesstraße musste für die Reinigungsarbeiten teilweise gesperrt werden.

Stuhr - Verkehrsunfall nach Wendemanöver auf der B6

Ein 58-jähriger Fahrer eines Transporters hielt am 15.07.2026, gegen 10:00 Uhr, auf der Ortsumgehung Brinkum (B6) zunächst am rechten Fahrbahnrand an und beabsichtigte anschließend, in Fahrtrichtung Seckenhausen zu wenden. Hierbei übersah er einen nachfolgenden 65-jährigen Fahrer eines Transporters, der den linken Fahrstreifen in Richtung Bremen befuhr. Der 65-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte mit dem Transporter des 58-Jährigen. Dabei erlitt er leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße zeitweise gesperrt. Gegen den 58-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Stuhr - Ballenwagen kippt um (siehe Bild)

Am 15.07.2026, gegen 14:00 Uhr, befuhr ein Traktor mit angehängtem Ballenwagen die Heiligenroder Straße in Stuhr. Beim Durchfahren einer Kurve kippte der Anhänger aus bislang ungeklärter Ursache zur Seite. Dabei fielen mehrere Heuballen auf den Gehweg. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sicherte die Einsatzstelle bis zur Bergung des Ballenwagens und der Heuballen ab.

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