Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Weyhe - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind

Diepholz (ots)

Heute, gegen 15:50 Uhr, kam es auf der Straße Im Bruch in Weyhe, zwischen der Alten Hauptstraße und der Straße Am Busbahnhof, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 64-jähriger Fahrer eines Transporters befuhr die Straße Im Bruch in Richtung Lahausen. Im Bereich zwischen der Alten Hauptstraße und der Straße Am Busbahnhof querte ein fünfjähriger Junge unvermittelt die Fahrbahn. Der 64-Jährige versuchte noch auszuweichen, erfasste den Jungen jedoch. Durch den Zusammenstoß wurde der Fünfjährige zu Boden geschleudert und schwer verletzt.

Der Fünfjährige war zunächst ansprechbar. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, kam jedoch nicht zum Einsatz. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde das Kind mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme ist die Fahrbahn noch bis in die Abendstunden voll gesperrt.

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