Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Stuhr - Polizei rettet vier Entenküken aus Pool

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Diepholz (ots)

Zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz kam es bereits am vergangenen Donnerstag, 09.07.2026, für zwei Polizeibeamtinnen.

Besorgte Nachbarn hatten die Polizei verständigt, nachdem sie auf dem Grundstück eines leerstehenden Hauses im Alten Postweg vier kleine Entenküken in einem mit Wasser gefüllten Pool entdeckt hatten. Da die Tiere den Pool aus eigener Kraft nicht mehr verlassen konnten, war schnelle Hilfe gefragt.

Mit hochgekrempelten Hosenbeinen und vollem Körpereinsatz machten sich die Beamtinnen an die Rettungsaktion. Ein von den Nachbarn geliehener Kescher sollte dabei helfen - doch die kleinen Wasservögel machten es ihren Retterinnen nicht leicht. Immer wieder tauchten die Entenküken unter Wasser ab und kamen an anderer Stelle wieder zum Vorschein. So waren Geduld und Geschick gefragt.

Nach einiger Zeit in der sengenden Sonne gelang es den Beamtinnen schließlich, alle vier Entenküken wohlbehalten aus dem Pool zu befreien. Im Anschluss konnten die Küken ihrer wartenden Entenmutter übergeben werden, die sie sofort wieder in Empfang nahm.

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