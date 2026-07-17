Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Schwaförden - Unbewohnter Resthof bei Brand vollständig zerstört; Stuhr - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Diepholz (ots)

Schwaförden - Unbewohnter Resthof bei Brand vollständig zerstört

Am 16.07.2026 geriet gegen 22:30 Uhr ein unbewohntes und nahezu leerstehendes Bauernhaus in der Ringstraße in Schwaförden aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Das Bauernhaus wurde durch die Flammen vollständig zerstört und brannte bis auf die Grundmauern nieder. Der Brand konnte schließlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Eigentümer, ein 60-jähriger Mann und eine 53-jährige Frau, erlitten einen Schock. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 120.000 Euro geschätzt. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Stuhr - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am 16.07.2026 ereignete sich gegen 15:15 Uhr auf der Kladdinger Straße ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 32-jährige Autofahrerin beabsichtigte, von der Kladdinger Straße nach links auf einen Feldweg abzubiegen und verringerte hierfür ihre Geschwindigkeit. Ein nachfolgender 40-jähriger Fahrer eines Transporters erkannte dies offenbar zu spät. Beim Versuch, nach links auszuweichen, kollidierte der Transporter zunächst mit dem Heck des abbiegenden Pkw. Im weiteren Verlauf geriet der Transporter in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem Pkw eines 60-jährigen Mannes zusammen. Alle drei Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen. Der 60-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Transporter sowie der Pkw des 60-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kladdinger Straße voll gesperrt.

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