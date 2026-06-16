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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Von der Bremse abgerutscht

Wörth am Rhein (ots)

Am gestrigen Vormittag verursachte eine 89-jährige Autofahrerin auf einem Parkplatz in der Marktstraße in Wörth am Rhein einen Verkehrsunfall mit einem Schaden von über 10.000 Euro und einer leicht verletzten Person. Die 89-Jährige wollte gegen 09.30 Uhr mit ihrem Auto in eine Parklücke einfahren, als ihr ein anderes Auto entgegenkam. Hierdurch wurde die 89-Jährige so abgelenkt, dass sie vom Bremspedal auf das Gaspedal abrutschte. Infolgedessen fuhr die 89-Jährige gegen einen Holzbalken sowie einen Pfosten. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro. Weiterhin wurde der Beifahrer der 89-Jährigen leicht verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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