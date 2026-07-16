Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Sommerzeit/Erntezeit= Erhöhtes Einsatzaufkommen Landesfeuerwehrverband dankt allen Einsatzkräften im Land für ihren unermüdlichen Einsatz

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Kiel (ots)

Sommerzeit/Erntezeit= Erhöhtes Einsatzaufkommen Landesfeuerwehrverband dankt allen Einsatzkräften im Land für ihren unermüdlichen Einsatz Die Temperaturen hoch, wenig Niederschlag, die Erntemaschinen in Schleswig-Holstein im vollen Einsatz und Unwetterzellen, die sich blitzschnell bilden und örtlich für Chaos sorgen können. Alles in allem ein "normaler" Sommer?! Leider nein, stellen Landesbrandmeister Jörg Nero und Landesgeschäftsführer Volker Arp fest. Beide haben in ihrem bisherigen Feuerwehrleben bereits mehr als genug Einsatzerfahrungen gesammelt, um sagen zu können, dass die Extremlagen zugenommen haben.

Dieser Sommer zeigt sich von seiner besten Seite. Sonne satt, hohe Temperaturen, also ideal für den Badespaß und Erholung in den Ferien. Doch täglich hört er derzeit von Einsätzen der Feuerwehren, die im Zusammenhang mit der Trockenheit und der Ernte stehen, so der Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbandes. Da reicht dann der berühmte kleine Funken, um einen Vegetations- / Stoppelfeldbrand auszulösen, ergänzt Volker Arp. Beide sind sich einig, die Feuerwehren müssen vorbereitet sein auf diese Lagen. Mit einem Unwetter, welches erst jetzt kürzlich z.B. über Elmshorn gezogen ist, können wir Feuerwehren um. Umgestürzte Bäume beseitigen oder Keller lenzen können wir ohne weiteres.

Ein Vegetationsbrand hat allerdings seine Tücken. Wechselnde Winde, schlechte Löschwasserversorgung, die Gefahr der Dehydrierung der Einsatzkräfte, Gefährdung von Gebäuden, weiteren Wald- u. Wiesenflächen fordern den Einsatzkräften bei diesen Temperaturen alles ab. Gleichwohl wir selbstverständlich auch diesen Einsatzlagen gerecht werden, sagt Volker Arp mit selbstbewusstem Blick.

Selbst wenn Landwirte täglich ihre Maschinen durchsehen und pflegen, Getriebe schmieren und alles dafür tun, das nichts passiert, so entsteht nun mal Wärme, wenn Maschinen auf Hochtouren laufen, so Nero. Wie von Volker Arp bereits erwähnt, ist der berühmte kleine Funken dann das Zünglein an der Waage und kann einen Brand auslösen.

Der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein dankt daher allen Einsatzkräften im Land für ihr hohes Engagement. Ein Dank geht aber auch an die Landwirte, die bei den Feldbränden stets vor Ort mit unterstützen, an alle Arbeitgeber/Arbeitgeberinnen für die Freistellung der Feuerwehrleute im Einsatzfall und alle anderen Hilfeleistungsorganisationen, mit denen die Feuerwehren im Land bei Einsätzen zusammenarbeiten.

An diese Stelle noch einmal der Hinweis bzw. Aufruf an alle Landwirte, sich unter der Kampagne "Red Farmer" zu registrieren, um die Arbeit der Feuerwehren noch besser unterstützen zu können! https://redfarmer.eu/

https://www.bauern.sh/aktuelles/details/news/red-farmer-in-schleswig-holstein-landwirte-und-feuerwehren-staerken-zusammenarbeit.html

Für Rückfragen steht Landesgeschäftsführer Volker Arp gerne zur Verfügung.

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