Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Nachwuchs-Feuerwehrleute trotzen beim 19. Aktionstag im HANSA-PARK den heißen Temperaturen

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Kiel (ots)

Schleswig-Holstein/Sierksdorf - Bei hochsommerlichen Temperaturen waren am Samstag (27. Juni 2026) rund 1.600 Jugendfeuerwehrmitglieder sowie ihre Betreuerinnen und Betreuer aus ganz Schleswig-Holstein wieder zu Gast im HANSA-PARK. Der Aktionstag der Schleswig-Holsteinischen Jugendfeuerwehren im Freizeitpark in Sierksdorf (Ostholstein) ist eine seit vielen Jahren beliebte Tradition, die nun bereits zum 19. Mal stattfand.

Die Bedingungen hätten sommerlicher kaum sein können. Strahlender Sonnenschein und Temperaturen deutlich über 30 Grad sorgten dafür, dass die Wasserattraktionen besonders gefragt waren. Das kühle Nass der Wasserrutschen bot eine willkommene Erfrischung, während der Fahrtwind auf den Achterbahnen für angenehme Abkühlung sorgte.

Aufgrund der angekündigten Temperaturen hatten sich im Vorfeld allerdings einige Jugendfeuerwehren entschieden, ihre Teilnahme kurzfristig abzusagen. Ursprünglich waren rund 3.000 Jugendfeuerwehrmitglieder und Betreuende für den Aktionstag angemeldet. Gemeinsam mit dem HANSA-PARK hatte die Schleswig-Holsteinische Jugendfeuerwehr bereits im Vorfeld verschiedene Maßnahmen ergriffen, um den Tag für alle Teilnehmenden möglichst sicher zu gestalten. So wurden die Jugendfeuerwehren frühzeitig über die zu erwartende Wetterlage informiert und gebeten, auf ausreichendes Trinken, Sonnenschutz und regelmäßige Pausen im Schatten zu achten. Außerdem konnte auf das Tragen der Jugendfeuerwehr-Dienstkleidung verzichtet werden, stattdessen war leichte, dem Wetter angepasste Kleidung ausdrücklich erwünscht. Gleichzeitig wurde gegenüber den Jugendfeuerwehren deutlich kommuniziert, dass die Teilnahme freiwillig ist und jede Jugendfeuerwehr eigenverantwortlich entscheiden sollte, ob die Anreise und Teilnahme unter den vorhergesagten Wetterbedingungen vertretbar ist. Eine kurzfristige Absage war selbstverständlich jederzeit möglich.

Zusätzlich richtete der HANSA-PARK kurzfristig eine zentrale Trinkwasserstation ein, an der sich die Jugendlichen und ihre Betreuerinnen und Betreuer den gesamten Tag über kostenlos mit Wasser versorgen konnten. "Dass der HANSA-PARK die Trinkstation so kurzfristig und völlig unkompliziert eingerichtet hat, war eine enorme Hilfe. Für diese Unterstützung sind wir sehr dankbar und sie unterstreicht einmal mehr die gute Partnerschaft zwischen dem Park und der Jugendfeuerwehr. Das Wasser-Angebot wurde von den Jugendlichen sehr gut angenommen und hat einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass alle gut durch den heißen Tag gekommen sind", sagte Landesjugendfeuerwehrwart Rüdiger König. Besonders freue er sich über die zahlreichen positiven Rückmeldungen der teilnehmenden Jugendfeuerwehren. Viele hätten berichtet, dass sie den diesjährigen Aktionstag besonders gelungen fanden, weil es an den Attraktionen kaum Wartezeiten gegeben habe.

Die Landesjugendfeuerwehrleitung nutzte den Tag für den direkten Austausch mit den Jugendfeuerwehren. Rüdiger König, sein Stellvertreter Thorsten Weber sowie Jugendbildungsreferent Kay Szyba suchten das Gespräch mit den Jugendlichen und ihren Begleitungen, nahmen Anregungen auf und informierten sich über aktuelle Themen und Entwicklungen in den Jugendfeuerwehren vor Ort.

Blick in die Zukunft: Doppeltes Jubiläum im Jahr 2027

Nach dem Aktionstag ist vor dem Aktionstag: Kaum ist der 19. Jugendfeuerwehrtag im HANSA-PARK beendet, richtet sich der Blick bereits auf das kommende Jahr. Dann es gibt gleich doppelten Grund zum Feiern: Der HANSA-PARK feiert sein 50-jähriges Jubiläum und die Schleswig-Holsteinische Jugendfeuerwehr veranstaltet ihren 20. Aktionstag in Deutschlands einzigem Erlebnispark am Meer. Die ersten Vorbereitungen für dieses besondere Doppeljubiläum haben bereits begonnen und es darf sich schon jetzt auf einen besonderen Jugendfeuerwehr-Aktionstag 2027 gefreut werden.

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