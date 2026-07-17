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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Sudwalde - Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach wiederholten Sachbeschädigungen an Bewässerungsanlagen

Diepholz (ots)

Im Juni und Juli 2026 wurden im Bereich Sudwalde mehrfach landwirtschaftliche Bewässerungsanlagen, die zur Bewässerung von Ackerflächen eingesetzt werden, vorsätzlich beschädigt. Die betroffenen Landwirte erstatteten hierzu Strafanzeigen bei der Polizei.

Im Rahmen der Ermittlungen hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen ermittelt. Dieser steht im dringenden Tatverdacht, für die Taten verantwortlich zu sein. Durch die Taten entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Gegen den Mann werden mehrere Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung geführt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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