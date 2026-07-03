Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Geschädigte gesucht

Zwei Jugendliche brachen am Donnerstag in mehrere Gartenhütten in einer Kleingartenanlage in Geislingen ein.

Ulm (ots)

Durch einen Zeugen konnten gegen 6.45 Uhr zwei Jugendliche dabei beobachtet werden, wie sie in eine Gartenhütte in der Gartenanlage "Im Espan" einbrachen, weshalb er die Polizei verständigte. Als die jungen Männer dies erkannten, ergriffen sie die Flucht. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Polizeirevier Geislingen einen der Jugendlichen vorläufig festnehmen. Auf dem Polizeirevier wurde er an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Der zweite Jugendliche konnte an seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen nach stahlen die Jugendlichen in einem Gartenhaus eine Axt. Mit dieser verschafften sie sich wohl Zugang zu mindestens zehn weiteren Gartenhütten. Dort entwendeten sie nach jetzigem Stand lediglich alkoholische Getränke. Da bislang nicht alle Geschädigten bekannt sind, bittet die Polizei weitere Geschädigte, sich beim Polizeiposten Kuchen (Tel. 07331/81264) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell