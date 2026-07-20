Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Moordeich - Bewaffnete Täter erpressen Bargeld aus Hotelkasse; Syke - Einbrecher trifft auf 16-jährige Bewohnerin

Diepholz (ots)

Moordeich - Bewaffnete Täter erpressen Bargeld aus Hotelkasse

Am Samstagmorgen, den 18.07.2026, gegen 05:45, kam es in einem Hotel an der Moordeicher Landstraße, nahe der Autobahn, zu einer Erpressung. Nach ersten Erkenntnissen betraten zwei maskierte Männer den Rezeptionsbereich des Hotels. Unter Vorhalt von Schusswaffen forderten sie die Herausgabe des Kasseninhaltes. Der angetroffene Hotelmitarbeiter kam der Aufforderung nach und händigte den Tätern das Bargeld aus. Direkt im Anschluss flüchteten die Unbekannten durch einen Hinterausgang des Gebäudes. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Umfeld des Hotels, bei der eine Vielzahl an Einsatzkräften der Polizei beteiligt war, verlief erfolglos. Anhand der Auswertung der Videoüberwachung können die Täter wie folgt beschrieben werden:

- Täter 1: Schlanke Statur; maskiert mit einem grauen Tuch vor dem Gesicht; bekleidet mit schwarzer Jacke, schwarzer Hose, schwarzen Schuhen, hellen Handschuhen und einer schwarzen Schirmmütze. Er führte einen hellen Jutebeutel sowie eine schwarze Schusswaffe mit sich.

- Täter 2: Kräftige Statur; bekleidet mit einer schwarzen Hose mit Beintaschen, schwarzen Schuhen und dunklen Handschuhen. Er war ebenfalls mit einer dunklen Schusswaffe bewaffnet

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zur Tat, zu den flüchtigen Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen geben können, sich unter 05441 9710 zu melden.

Syke - Einbrecher trifft auf 16-jährige Bewohnerin

Eine unbekannte, männliche Person verschaffte sich am Sonntagabend, gegen 22:13 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Nienburger Straße in Syke. Im Inneren traf er unvermittelt auf eine 16-jährige Hausbewohnerin. Als der Täter das Mädchen bemerkte, ergriff er sofort und ohne Beute die Flucht. Die Jugendliche blieb körperlich unversehrt, erlitt jedoch einen Schrecken.

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