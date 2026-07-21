Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Bassum - Fünf leicht verletzte Personen nach Verkehrsunfall auf B51

Diepholz (ots)

Am heutigen Dienstag kam es, gegen 10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der B51 in Höhe des Einmündungsbereiches zur B61. Eine 39-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw (besetzt mit vier Kindern im Alter von 4 bis 10 Jahren) die B51 in Richtung Twistringen. In Höhe des Einmündungsbereiches zur B61 beabsichtigte sie nach links auf die B61 abzubiegen. Hierbei übersah sie einen 38-jährigen vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrer, welcher ihr auf der B51 entgegenkam. Der 38-Jährige und seine Tochter (3 Jahre), die ebenfalls im Pkw saß, wurden leicht verletzt. Ebenso wurde die 39-jährige Unfallverursacherin sowie zwei in ihrem Pkw befindliche Kinder (10 Jahre und 7 Jahre) leicht verletzt. Alle Verletzten wurden in ein Krankenhaus verbracht. Die Pkw, ein Citroen Crosser und ein Porsche Carrera 911, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 50.000EUR geschätzt. Die Fahrbahn war für den Zeitraum der Unfallaufnahme kurzzeitig komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell