Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Anhänger mit Kabeltrommel entwendet - Polizei sucht Zeugen

Südlohn (ots)

Tatort: Südlohn, Vennstraße;

Tatzeit: zwischen Donnerstag, 18.06.2026, 18.00 Uhr und Freitag, 19.06.2026, 06.20 Uhr;

Unbekannte haben in Südlohn einen Anhänger mit einer Kabeltrommel von einer Baustelle entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen. Der Anhänger war auf einem Grünstreifen an der Vennstraße im Bereich der Einmündung Bomkampstegge abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Auf dem Anhänger befand sich eine Kabeltrommel mit einem etwa 400 Meter langen Beleuchtungskabel. Um die Kabeltrommel abzutransportieren, trennten die Täter zudem ein bereits im Erdreich verlegtes und noch nicht angeschlossenes Stromkabel durch. Die Höhe des Gesamtschadens wurde mit mehreren Tausend Euro angegeben.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Vennstraße/Bomkampstegge beobachtet hat oder sonstige Angaben zum Verbleib des Anhängers machen kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Borken, Tel. (02861) 9000 zu melden. (pl)

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