Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Barnstorf - 18-Jähriger missachtet Vorfahrt

Diepholz (ots)

Am Mittwoch, den 22.07., gegen 16:50 Uhr, kam es auf der B51 im Einmündungsbereich zur Straße Peperweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Edewecht beabsichtigte mit seinem Pkw (Mercedes Vito) von der Straße Peperweg nach rechts auf die B51 abzubiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten 52-jährigen Pkw-Fahrer aus Drebber. Der 52-Jährige war mit seinem Pkw (VW Tiguan) auf der B51 in Richtung Drebber unterwegs. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann aus Drebber leicht verletzt. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Die beiden Pkw sind nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

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