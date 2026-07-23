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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Barnstorf - 18-Jähriger missachtet Vorfahrt

Diepholz (ots)

Am Mittwoch, den 22.07., gegen 16:50 Uhr, kam es auf der B51 im Einmündungsbereich zur Straße Peperweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Edewecht beabsichtigte mit seinem Pkw (Mercedes Vito) von der Straße Peperweg nach rechts auf die B51 abzubiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten 52-jährigen Pkw-Fahrer aus Drebber. Der 52-Jährige war mit seinem Pkw (VW Tiguan) auf der B51 in Richtung Drebber unterwegs. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann aus Drebber leicht verletzt. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Die beiden Pkw sind nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sina Schlüter
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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