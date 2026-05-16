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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Radmuttern an PKW gelöst

Krunkel (ots)

Im Zeitraum 12.05.-15.05.2026 wurden an einem im Sonnenweg in Krunkel geparkten Fahrzeug VW Touran die Radmuttern am vorderen, linken Reifen gelöst. Die Polizeiinspektion Straßenhaus bittet Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, um Kontaktaufnahme unter 02634/952-0 oder per Mail pistrassenhaus.wache@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
02634/952-0
pistrassenhaus.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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