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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verfolgungsfahrt Dierdorfer Straße - Zeugen gesucht

Neuwied (ots)

Am späten Abend des 15.05.26 gegen 22:40 Uhr kam es in Neuwied im Bereich Dierdofer Straße/Sohler Weg/Buchenweg zu einer Verfolgungsfahrt zwischen der Polizei und einem E-Scooter. Hierbei wurden durch den E-Scooter diverse Verkehrsteilnehmer insbesondere Fußgänger gefährdet.

Zeugen welche gefährdet wurden oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der Tel.: 02631-8780 oder per Mail an pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied
Telefon: 02631-878-0
Mail: pineuwied@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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