Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 26.07.2026

Diepholz (ots)

Syke - Versuchter Einbruchdiebstahl

In der Nacht vom 24.07.2026 auf den 25.07.2026 versuchte ein bislang unbekannter Täter mittels unbekannten Hebelwerkzeugs in die Räumlichkeiten eines Frisörsalons in der Schloßweide in Syke zu gelangen. Die Eingangstür konnte dem Einbruchversuch standhalten, weshalb augenscheinlich keine unberechtigten Personen in das Geschäft eingedrungen sind. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Bereich.

Bassum - Diebstahl aus PKW

In Bassum, Ortsteil Hallstedt, kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Einbruch in einen dort abgestellten BMW. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zu dem abgeschlossenen PKW und entwenden aus diesem sowohl den Lenkrad-Airbag, als auch die Multimedia-Einheit aus der Mittelkonsole. Der Schaden beläuft sich auf circa 9000 EUR.

Sulingen - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

In der Zeit von Donnerstagnachmittag, 17:00 Uhr, bis zum Freitagabend, 20:30 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Südstraße an der Ecke zur Hohen Straße in 27232 Sulingen ein geparkter Pkw an der hinteren Stoßstange vermutlich durch ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallbeteiligte entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei Sulingen 04271/949-0 zu wenden.

Bahrenborstel - Einbruch in Scheune

Am frühen Sonntagmorgen des 26.07.2026, gegen 03:00 Uhr, brachen zwei unbekannte maskierte Täter zwei Scheunen in der Ströher Straße in Bahrenborstel auf und entwendeten Werkzeug. Hinweisgeber oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter 04271/949-0 zu melden.

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